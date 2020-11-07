بعد المشاركة في مهرجان الجونة.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا

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ردت الفنانة رانيا يوسف، على انتشار شائعة اصابتها بـ فيروس كورنا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدونات القصيرة "تويتر".



حيث قامت "يوسف" بنشر صورة لـ الخبر وعلقت على الصورة قائلة:" اشاعات اشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".



في سياق منفصل، نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت رانيا بصورة جديدة مرتدية فستانا مكشوف الكتف والصدر باللون الاسود ذي أكمام مكشوفة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

