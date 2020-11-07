لميس الحديدي: الرئيس السيسي أول زعيم عربي يهنئ بايدين بفوزه بالرئاسة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الاعلامية لميس الحديدي على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية 2020.
قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON، إن جو بايدن أصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة وبرغم إعلان النتائج إلا أن دونالد ترامب مازال مصرًا على رفضها معلنًا استمراره في إجراءات التقاضي.
أضافت: الرئيس عبدالفتاح السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنيء الرئيس بايدن بفوزه بالانتخابات، وحتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات فالعالم بدأ يعترف دولة تلو الآخرى بجو بايدن رئيسًا.
لفتت الإعلامية إلى أن بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكين سنًا ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية وأكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات أيضًا، بحجم مشاركة ضخم بلغ نحو 160 مليون أمريكي وهو ما يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخمًا في تاريخ الولايات المتحدة.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

https:www.facebook.comKelmaAkhiravideos568767993932865

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