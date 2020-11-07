بفستان أحمر.. أحدث إطلالة لـ داليا مصطفى عبر "انستجرام"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "مصطفي" في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا بحمالات باللون الاحمر وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما وضعت الماكياج ذا الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم، وهو من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

وكانت الفنانة داليا مصطفى، قد حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة ازاى.. أنا عينى عليهم دايما".
بفستان أحمر.. أحدث إطلالة لـ داليا مصطفى عبر "انستجرام"
بفستان أحمر.. أحدث إطلالة لـ داليا مصطفى عبر "انستجرام"

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داليا مصطفي حواديت الشانزليزية الفنانة داليا مصطفي الأعلي

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