هكذا كان رد فعل كيم كارداشيان على انتصار بايدن

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد دعمها الغير مشروط له من جانب كافة اطياف نجومها، يحتفل الان ابرز الفنانين الأمريكيين من هوليوود عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل احتفالا بفوز الرئيس الامريكي الجديد المنتخب جون بايدن، الذي اطاح بالرئيس الخاسر بانتخابات 2020 دونالد ترامب.
ونقلا عن صفحاتهم الرسمية، عبر العديد من نجوم ونجمات هوليوود عن سعادتهم بهذا الانتصار، الساحق، الذي حققه بايدن على ترامب في انتخابات النفس الطويل.
ونشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص على موقع انستجرام صورة تجمع بايدن وكامالا هاريس احتفالا بفوزهم.
وحقق بايدن انتصار ساحق على ترامب، بعد حسمه للولايات المتأرجحة بينسلفينيا ونيفياد، وتخطيه لعدد 270 من اصوات المجمع الانتخابي رسميا.
هكذا كان رد فعل كيم كارداشيان على انتصار بايدن
هكذا كان رد فعل كيم كارداشيان على انتصار بايدن

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