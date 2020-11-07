شاهد.. مهرجان "فكك فكك" لـ ليلى علوي وأبلة فاهيتا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements



حلّت الفنانة ليلى علوي ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهير أبلة فاهيتا، على قناة ON، مساء أمس الجمعة.

خلال الحلقة ظهرت ليلى بشكل جديد، إذ قدمت مهرجان باسم "فكك فكك" بمشاركة أبلة فاهيتا، وقدمت خلاله العديد من الرقصات داخل الاستوديو. كما غنّت خلال إحدى الفقرات باللغتين الفرنسية واليونانية.

على صعيد آخر، ظهر خالد ابن ليلى علوي معها خلال اللقاء، لتؤكد أنها تغار عليه بشكل غير عادي، وتخاف عليه للغاية، موضحة أنها "ستدلع" زوجته المستقبلية وتحبها كابنتها بالضبط.

أشارت ليلى إلى أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية تدرس فيها مكيانيكا السيارات، وأنها تحب أعمال النجارة، وعندما يحدث كسر في "الدولاب" الخاص بها تقوم بإصلاحه بنفسها، مشيرة إلى أنها سريعة البكاء، وتلاحقها العديد من الشائعات مثل امتلاكها لقصور وسيارات، وهذا غير حقيقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يومين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يومين

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 9 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق لـ أبلة فاهيتا على عودتها للشاشة

عودة أبلة فاهيتا على الشاشة بسبب تامر مرسي

"أبلة فاهيتا" تعود للظهور من جديد في هذا الموعد

نيللي كريم: كثرة بكائي في مسلسلاتي تسببت في "فتق" عيني

أبلة فاهيتا عن فستان شيرين رضا في "الجونة": "أم التنانين ناقص تطلع نار من بوقها"

شاهد.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى "أبلة فاهيتا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه