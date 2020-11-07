نمو صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال أول تسعة شهور من 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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وصلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعها خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم خلال ال 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).
 
وأضاف التقرير أن نحو 7 دول استحوذت على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%، وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 159 مليون دولار مقابل 2000 دولار، كما زادت الصادرات إلى "سويسرا" مسجلة ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وبلغت صادرات الحلي والأحجار الكريمة المصرية إلى "تركيا" نحو 13 مليون دولار مقابل 96 ألف دولار، فيما احتلت"البحرين" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 9 ملايين دولار مقابل 4 آلاف دولار، تلاها "لبنان" بنحو 5 ملايين دولار مقابل 1.03 مليون دولار، واحتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة الثامنة بما قيمته 3 ملايين دولار مقابل 27 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 88%.

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