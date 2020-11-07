شريف رمزي بصحبة زوجته من فرح هنادي مهنا وأحمد خالد

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شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورة جديده له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر شريف رمزي بالصورة برفقة زوجته ريهام أيمن من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح.



وهنأهم شريف رمزي وعلق على الصورة قائلاً" من فرح حبايبي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ربنا يسعدكم ويهنيكم ويرزقكم بالذرية الصالحة".



وأقيم حفل الزفاف أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



كان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.



يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.