حوار مع تامر عبدالخالق المديرفني للبلاستيك

Advertisements

مشوار كمدير فني

5 سنوات قيادة فنيه مع البلاستيك ،

وموسمين مدرب عام لكوكا كولا مع عيد مرازيق

س : بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بالتشكيلة الاساسيه ايه الخطوه القادمه لتامر عبد الخالق

ج: الحمد لله البلاستيك قادر علي علي تشكيله جديده وده واضح علي مدار ال 4 سنوات الماضيه عملنا اكتر من فريق وكنا بنافس لآخر مباراه

س: هل هناك بعض التغيرات في الجهاز الفني الموسم الجديد

ج: الهيكل الأساسي للجهاز الفني موجود

س: اسماء الجهاز المعاون

ج: تامر عبد الخالق مدير فني ، أحمد البدري مدرب ، شريف القماش مدرب ، احمد الليثي مدرب أحمال ،رضا حسين مدرب حراس ،مسعد مجاهد مدير شئون اللاعبين،وائل عبدالجواد إداري ،وليد السعيد مدير إداري وقائم بأعمال مدير الكره ،أبوزيزو علاج طبيعي

س: في صفقات جديد وتعاقدات لصفوف النادي خلال الفتره الحاليه

ج: طبعا احنا ركزنا علي المراكز حسب احتياجات الفريق وتم التعاقد مع 8 لاعبين حتي الآن

س : كم عدد اللاعبين اللي تم الاستغناء عنهم وعدد اللاعبين اللي انتهت عقودهم

ج: اللاعبين اللى تم الاستغناء عنهم حوالي 4 لاعبين وبالنسبه للراحلون هم من انتهي فترة التعاقد الرسميه ، وتم بيع الحارس محمد السعدني واللاعب محمد الفيل ، ولكن كان موجود البديل الكفئ من خلال المتابعه الجيدة حتي لا يتأثر الفريق ويظل في المنافسه كما عودنا متابعين نادي البلاستيك .

س : فترة الإعداد الاوليه بها عدد محدد للمباريات الوديه حسب الأجندة الوديه ، ولا وجهة نظرك الإحتكاك مفيد للجهاز واللاعبين خلال الفتره القادمه

ج: طبعا الإحتكاك والمشاركة افضل بالنسبه للاعبي للبلاستيك وخاصة الفترة الحالية للوقوف علي أفضل العناصر مما يؤدي إلي أفضل تشكيله متقاربه بين القدامي والجدد وخاصة نحن في فترة مهمه للغايه وهي وضع التوليفة المناسبه لمجموعة اللاعبين التي نبني عليها مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد

س: ما مدي قوة اللاعبين الجدد الذي تم التعاقد معهم من وجهة نظرك مقارنة بالراحلون

ج: طبعا اي فريق في العالم بيتأثر برحيل لاعبين او ثلاثه من القوام الأساسي ،لكن بفضل الله الفريق لايتأثر برحيل التشكيله الاساسيه وخاصة اننا قد وفقنا في اختيارتنا بعدد كبير من اللاعبين الكفاءات لهم تجارب بالدورى الممتاز والممتاز ب رغم صغر السن

س : هل يجود دعم من جانب مجلس الإدارة ولجنة الكره

ج: طبعا مجلس الإدارة برئاسة الحاج حاتم عودة ليدعم الفريق بقدر المستطاع وحسب امكانيات الدخل المادي للنادي ، وايضا لجنة الكره المكونه من الاستاذ محمود فرج والحاج صلاح محمود والاستاذ طه مروان

،والاستاذ وليد عواد دائماً داعمين ومساندين وبجانب الفريق طوال الموسم .

س: كلمه نختم بها اللقاء ونطمن بها جماهير ومحبي نادي البلاستيك

ج: البلاستيك سيظل نادي الأهلي بالنسبة للدرجه الثالثه ، وبحب أطمن الجميع فريق البلاستيك كبير بأي عناصر ترتدي تيشرت الشبراويه ،ونحن جهاز فني سنبذل قصار جهدنا من أجل تحقيق الحلم وعودة النادي للزمن الجميل ونحن قادرون علي تخطي المرحله ونستطيع مواجهة الصعاب من اجل تحقيق الحلم ، واختم بكلمه سيظل نادي البلاستيك جهاز ولاعبين اسره واحده .