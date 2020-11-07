سولشاير يصفل جدول مانشستر يونايتد بـ "الفوضي المُطلقة"

وصف النروجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جدول فريقه هذا الموسم بأنه فوضي عامة، وذلك بالرغم من فوز فريقه اليوم على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





وجاء الفوز اليوم ليخفف الضغوط على سولسكاير بعد هزيمتين متتاليتين لمانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي أمام أرسنال صفر / 1 بالدوري الإنجليزي وأمام اسطنبول باشاك شهير التركي 1 / 2 في دوري أبطال أوروبا.





ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر مؤقتا حيث حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.





وقال سولسكاير: "وقت انطلاق المباراة كان يمهد الطريق لنفشل. ذهبنا إلى تركيا ، لعبنا الكثير من المباريات هذا الموسم بالفعل ، عدنا صباح الخميس ونلعب يوم السبت في وقت الغداء ، إنها فوضى مطلقة".





وأضاف : "هؤلاء الأولاد يستحقون أفضل. أصيب لوك شو بسبب ذلك. إنها إصابة في أربطة الركبة ، وقد تحتاج وقتا طويلا للعلاج. وقد يعاني ماركوس راشفورد من الإصابة أيضا".





وأوضح سولسكاير أن فريقه كان يجب أن يحصل على فرصة أفضل للراحة بمنحه يوما آخر بعد العودة من رحلته إلى تركيا ليخوض الفريق المباراة يوم الأحد بدلا من السبت خاصة وأن هناك عطلة بعد هذا بسبب الروزنامة الدولية.





وقال : "المسؤولون كانوا يمهدون الطريق لفشلنا. من هو المسؤول عن هذا ؟" مشيرا إلى أن الفريق واللاعبين يعانون وكذلك في فرق أخرى بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وأضاف : "اللاعبون كانوا رائعين. مستوى كافاني يتحسن تدريجيا".



