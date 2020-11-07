سولشاير يصفل جدول مانشستر يونايتد بـ "الفوضي المُطلقة"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
وصف النروجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جدول فريقه هذا الموسم بأنه فوضي عامة، وذلك بالرغم من فوز فريقه اليوم على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الفوز اليوم ليخفف الضغوط على سولسكاير بعد هزيمتين متتاليتين لمانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي أمام أرسنال صفر / 1 بالدوري الإنجليزي وأمام اسطنبول باشاك شهير التركي 1 / 2 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر مؤقتا حيث حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وقال سولسكاير: "وقت انطلاق المباراة كان يمهد الطريق لنفشل. ذهبنا إلى تركيا ، لعبنا الكثير من المباريات هذا الموسم بالفعل ، عدنا صباح الخميس ونلعب يوم السبت في وقت الغداء ، إنها فوضى مطلقة".

وأضاف : "هؤلاء الأولاد يستحقون أفضل. أصيب لوك شو بسبب ذلك. إنها إصابة في أربطة الركبة ، وقد تحتاج وقتا طويلا للعلاج. وقد يعاني ماركوس راشفورد من الإصابة أيضا".

وأوضح سولسكاير أن فريقه كان يجب أن يحصل على فرصة أفضل للراحة بمنحه يوما آخر بعد العودة من رحلته إلى تركيا ليخوض الفريق المباراة يوم الأحد بدلا من السبت خاصة وأن هناك عطلة بعد هذا بسبب الروزنامة الدولية.

وقال : "المسؤولون كانوا يمهدون الطريق لفشلنا. من هو المسؤول عن هذا ؟" مشيرا إلى أن الفريق واللاعبين يعانون وكذلك في فرق أخرى بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف : "اللاعبون كانوا رائعين. مستوى كافاني يتحسن تدريجيا".

أخبار تهمك

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه