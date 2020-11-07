شاهد.. حلا شيحة تهنئ هنادي مهنا على حفل زفافها عبر "إنستجرام"

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حرصت الفنانة حلا شيحة، علي تهنئة الفنان احمد خالد صالح بحفل زفافه علي النجمة هنادي مهنا الذي أقيم امس باحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.



حيث نشرت "شيحة" عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة من حفل الزفاف وعلقت على الصورة قائلةَ: "مبروك ياحلوين"



واقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.



وتشارك حلا شيحة حاليا في تصوير فيلم الفيلم "مش انا" يقوم ببطولته تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة نفسية ويتعرض للعديد من المصاعب.





يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

