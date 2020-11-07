وسط الإسكندرية رداً على العثور على جثة بمقابر المنارة.. "واقعة قديمة وأعيد نشرها"

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نفى حي وسط الإسكندرية، منذ قليل، ما تردد عن العثور على جثة مجهولة الهوية بمقابر المنارة.



وقال الحي، في بيان له:"ردا علي ما اثير في احدي جروبات الفيس بوك من العثور على جثة مجهولة الهوية فى مقابر الإسكندرية، وهي مقابر المنارة التابعة لحي وسط، أكد مدير إدارة الجبانات بالحي ان هذا الموضوع قديم يعود لأكثر من عام، وتم التحقيق بمعرفة النيابة في حينه وتم الحفظ، والأمر لا يعدوا أكثر من إعادة نشر موضوع قديم".





وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لموجة أمطار غزيرة هي الأشد هذا العام، أدت إلى غرق عدد من الشوارع والمساعدين وتضرر محلات ومنازل بعض الأهالي.



جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت وغدا الاحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.





وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.