القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية وديًا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق،  التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة  كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري،  ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن  خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

 

ضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .


واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.


وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبدالمنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين.


كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد اعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.


ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا"، على ان يؤدي تدريبه الأول في السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

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