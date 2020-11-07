لميس الحديدي بعد فوز "بايدن" برئاسة أمريكا: 2011 لن تعود مرة أخرى.. ومصر مختلفة

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سخرت الإعلامية لميس الحديدي، من فرحة أفراد جماعة الإخوان الإرهابية بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "عندنا طبعا احتفال واسع من جماعة الإخوان في كل مكان في تركيا وكأن مرسي رجع لهم تاني، وكأن السعادة رجعت تاني في حياتهم".



وأضافت، أن القلق من "بايدن" مبرر لكن مبالغ فيه، متابعة: "لأفراح اللي عاملينها جماعة الإخوان مضحكة بالنسبة لأي حد يقرأ في السياسة ويحاول أن يفهم شكل الوضع، وبالرغم من أن القلق من عودتهم مبرر ومشروع، وأن كابوس الإخوان لا يجب ان ننساه وان يكون ماثلًا أمامنا، لكن قراءة الملفات تأخذنا إلى نتائج مختلفة".



وتابعت، أن مصر 2020 ليست هي مصر 2005 و2012، متابعة: "إحنا مش نفس الدولة ولا نفس الشعب ولا نفس الرئيس، هناك تغيير كبير جدًا، ولا حتى الجماعة نفس ما كانت عليه، فقد فقدت الكثير جدًا من قوتها بعدما طردها المصريون في 30 يونيو".



وأردفت موجهة حديثها إلى كل من أسمتهم بـ"المحتفلين على السوشيال ميديا": "2011 لن تعود مرة أخرى، لأن الشعب المصري هو من طرد الإخوان، والمصريون أنفسهم لن يقبلوا بعودة الإخوان مرة أخرى، ولو جالنا مليون رئيس ديموقراطي أو جمهوري لن يعودوا مرة أخرى".

