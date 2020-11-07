السكة يتعاقد مع ريعو دكرنس



وكان ريعو نجح في صعود فريق دكرنس للقسم الثاني، وحضر توقيع العقد الدكتور محمد عيد رئيس نادي السكة، ومحمد نافع ونبيل كمال المشرفين على الفريق، ومحمد جمال مدير الكرة وجمعه مشهور المدير الفني ووكيله أعماله محمد محروس.



والجدير بالذكر أن نادى السكة الحديد قد تعاقد من قبل مع خمس لاعبين وهم أحمد محمد بلحه لاعب البنك الأهلي، وإسلام سليمان حارس مرمى أسوان، وامير حجازي لاعب طنطا، ومحمود كلشط لاعب البلدية، والغني موسى هولرى.



ودخل فريق السكة الحديد في معسكر مغلق اليوم بمدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

تعاقد مجلس إدارة نادي السكة الحديد مع مهاجم دكرنس اللاعب محمد ريعو، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.