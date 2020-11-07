السيطرة على حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بالقليوبية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم السبت، على حريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، دون خسائر بشرية.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ.



جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمنزل ورثة المواطن سعد الأطرونى بالدور الأرضى، نتيجة مشاجرة بين الأبناء، كما أن المنزل مكون من أربع طوابق بقرية مشتهر نهاية شارع كلية الزراعة التابعة لمركز ومدينة طوخ، وجرى إخطار مركز شرطة طوخ ووحدة المباحث بمركز شرطة طوخ، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.