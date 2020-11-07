معركة كبرى يخوضها "فيسبوك" ضد جماعات تنظيم الإخوان الإرهابية (فيديو)

تقوم شركة فيسبوك بخوض معركة كبيرة ضد جماعات التطرف والإرهاب والتي تأتي على رأسها جماعة تنظيم الإخوان الإرهابية التي تقوم تركيا وقطر برعايتها وتمويلها للوصول إلى أهداف خبيثة.

حيث قامت فيسبوك بتفكيك 7 شبكات من الحسابات والصفحات الزائفة التي تبث "محتوى إرهابيا" يحرض على العنف والكراهية تلك الشبكات كانت تنشط في تركيا وإيران وفي مصر والمغرب وأفغانستان وميانمار، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وأزالت الشركة أيضا قرابة 8000 صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في شهر أكتوبر باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في الداخل والخارج.

وأكدت شركة فيسبوك أن أفرادا على صلة بتنظيم الإخوان الإرهابي أداروا شبكات من المجموعات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتولوا تشغيل إحدى الشبكات من مصر وتركيا والمغرب واستهدفوا دولا في المنطقة بمحتوى إرهابي كما نشروا أيضا محتوى "سياسي مضلل" عن طريق أشخاص مرتبطين بأحزاب سياسة وعن طريق شركات علاقات عامة.