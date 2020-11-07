بايرن ميونيخ يهزم بوروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
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حسم بايرن ميونيخ مباراته أمام بوروسيا دورتموند بالفوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب بروسيا بارك، وتقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق اللاعب ماركو رويس (ق45+1)، ولكن نجح اللاعب ديفيد ألابا في إدراك هدف التعادل للضيوف (ق45+4) رافضا أن ينتهي شوط المباراة الأول بتأخر فريقه.

وفي بداية الشوط الثاني سجّل المهاجم البولندي المتألق، روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني للفريق "البافاري" (ق48) وذلك قبل أن يضيف زميله ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة (80).

وفي الدقيقة (83) تمكن المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند من تقليص الفارق بعد إحرازه الهدف الثاني لدورتموند.

وقبل لحظات من انتهاء اللقاء أحرز ليفاندوفسكي هدفاً للبايرن إلا أن الحكم قام بإلغائه بعد الرجوع لتقنية الـVAR.
وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده من النقاط إلى 18 في الصدارة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 15 في المركز الثالث.

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هالاند دورتموند ‏بايرن ميونيخ الدوري الألماني

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