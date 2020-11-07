أحمد الفيشاوي بصحبة حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش من حفل زفاف هنادى مهنا

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غازل الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديده له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر الفيشاوي بالصورة برفقة بعض من مطربي المهرجانات منهم عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا.



وعلق الفيشاوي على الصورة وكتب :فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ، هوبا رجعنا ليكم هنعلم تاني فيكو.



وأقيم حفل الزفاف أمس داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



كان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.