نشأت الديهي: كامالا هاريس كلمة السر في الإدارة الأمريكية الجديدة







وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هاريس تلب أول رغبة ديمقراطية للولايات المتحدة فهي أمراة وسمراء البشرة، وزوجها يهودي الديانة، وهذا ما يطلبه المجتمع الأمريكي، وأقصي ما يتمناها في قيادتها، لافتا إلى أنها الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية فتتولي الحكم في حالة غياب طاريء لبايدن لموت أو المرضي.

وأشار الديهي إلى أنه هاريس تستطع أن تقدم نفسها للمواطن الأمريكي، فهي كلمة السر في الإدارة الأمريكية الجديدة، وتم اختيارها بعناية، وسيكون هناك هارموني بينهم منذ اليوم الأول في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الدول الأوبية كانت تبحث عن إدارة أمريكية جديدة وتحقق لهم ذلك بفوز بايدن.



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أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".







وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.



وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السيناتور كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدين، هي أول امراة تتولي نائب الرئيس، لافتا إلى أنها سيكون لها دور كبير في العديد من القضايا الخارجية والداخلية.