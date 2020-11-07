فيلم "الخطة العايمة" يحقق 7 مليون

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مازل فيلم "الخطه العايميه" بطولة علي ربيع، غادة عادل يواصل نجاحه بدور العرض السينمائي في بداية شهر أكتوبر.





وحقق فيلم "الخطه العايميه" هذا الأسبوع إيراد مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 مليون جنيه.





الفيلم من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن و غادة عادل وعمرو عبد الجليل.