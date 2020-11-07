نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements










خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قلوب جمهورها الإماراتي، عبر إحيائها أولى حفلاتها الغنائية الرسمية منذ بدء أزمة وباء كورونا، وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي.


وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.



وعبرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة قائلة: " لم أكن أصدق أن نعود لحالتنا الطبيعية بعد شهور وشهور من البعد والانعزال، ومشاعري مختلطة بين الارتباك والدهشة والسعادة"، مشيرة لكون هذه الحفلة بشرة خير لعودة الحياة الفنية لسابق عهدها تدريجيا وإعادة ضخ دماء الحفلات الحية مرة أخرى، مؤكدة أنها تشعر بالأمل والتفاؤل حيال الفترة المقبلة، فترة ما بعد كورونا.



كما شهد الحفل مشاركة خاصة للفنان خالد الحجار، الذي احتفل مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياته "بشوفك"، والتي خاض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية، وينشغل حاليا بالانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "متل المطر"، معبرا عن سعادته الكبيرة لهذه الإطلالة التي شارك خلالها الغناء مع فرقة شمس الأغنية العربية.
في حين أكد يزن الرويدي، مدير الشركة المنظمة للحفل "مومنت ايفنت"، أنها راعت كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها هئكيئة السياحة، لخروج الحفل بأكمل وجه من حيث التباعد الاجتماعي والراحة، منوها لعودة نجوى كرم لإطلالة جديدة أمام جمهورها الإماراتي خلال شهر يناير المقبل بصحبة الفنان ماجد المهندس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و نصف

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن.. 23 نوفمبر

نجوى كرم تُحيي أول حفل غنائي لها في السعودية

نجوى كرم وسيف عامر في حفل غنائي بدبي ثاني أيام العيد

نجوى كرم تحيي حفلا بسوريا في هذا الموعد

تركي آل الشيخ يشيد بنجاح حفلات "معيدين معاكم"

بعد نجاح حفلها في عيد الفطر.. نجوى كرم لـ الفجر الفني: حفلات الأونلاين تجربة مختلفة وهذا سر اختياري لأغاني لم أقدمها من قبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه