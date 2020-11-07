هبة القدسي: بايدن سيتراجع عن صفقة القرن







وأضافت القدسي خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TeN"، أن فوز جو بايدن في المجمع الانتخابي قطع الطريق أمام ترامب، وعليه تقبل الخسارة، ولا يكون لدي ترامب قدرة على المضي قدما في الطعون القانونية، لافتة إلى أن بايدن ليس وجها جديدًا على السياسة الأمريكية والجميع يعرفه ويعرف أجندته، وسيكون هناك نوع من التشابه بينه وبين أوباما.







وأشارت القدسي إلى أن بايدن سيعيد تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في العالم، كما أنه من المؤكد أن يتراجع عن صفقة القرن ولكنه لن يتراجع عن صفقات التطبيع، وستعود القضية الفلسطينة إلى فكرة حل الدولتين وسيفتح الباب إلى مزيد من المفاوضات.



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أعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".







وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.



وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا.



قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، بالولايات المتحدة الامريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تلقي خبر خسارته وهو يمارس رياضة الجولف، إلا أنه لازال يصر على أنه الفائز.