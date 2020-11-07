لميس الحديدي: الرئيس السيسي أول رئيس عربي يهنئ "بايدين" بفوزه برئاسة أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدين في الانتخابات الأمريكية 2020 قائلة: "الكلمة الأخيرة كانت لجو بايدن، وأصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية وبرغم إعلان النتائج إلا أن ترامب مازال مصرًا على رفضها معلنًا استمراره في إجراءات التقاضي".


وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": "انطلقت مظاهرات في شوارع الولايات الأمريكية معظمها مؤيدًا للرئيس الجديد جو بادين وإن كانت تتخللها بعض التظاهرات المؤيدة لترامب ".


وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أول زعيم عربي في المنطقة يهنئ الرئيس الأمريكي جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2020 ".


وأكملت: "حتى لو ترامب لم يعترف بنتائج الانتخابات؛ العالم بدا يعترف دولة تلو الأخرى بجو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الامريكية"، مشيرة إلى أن الرئيس "بايدن" هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًا ممن وصلوا لسدة الحكم في الانتخابات الأمريكية، واكثر الرؤساء الذين حصلوا على أصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية ايضًا حيث أن الانتخابات الاخيرة كانت الاعلى تصويتًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت أن حجم المشاركة الضخم الذي بلغ نحو 160 مليون أمريكي يعكس حجم الاهتمام والاستقطاب في الانتخابات الأكثر زخمًا في تاريخ الولايات المتحدة فالأمريكيون أرادوا أن تكون هناك نتيجة رغم أن فارق التصويت كان بسيطًا.

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