نادي القضاة: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوي بشأن الإشراف علي الانتخابات

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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي لمتابعة عملية الانتخابات بالمرحلة الثانية لمجلس النواب لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.





ويقدم النادي الامتنان والتقدير للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم رسالتهم في حراسة وعي الناخبين في هذه الظروف الصحية الاستثنائية على أكمل وجه والتزامهم بالتدابير الطبية من ارتداء الكمامات واتخاذ وسائل التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الناخبين والقائمين على الإشراف على العملية الانتخابية كما يثمن قيامهم بالإشراف على الانتخابات في بعض المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية في ظروف جوية صعبة.