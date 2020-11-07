لايبزيج يضرب فرايبورج بثلاثية في الدوري الألماني

اعتلى فريق لايبزيج صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورج 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة للبوندسليجا.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح يونيون برلين ضيفه ارمينيا بيلفيلد 5 /صفر وفاز هيرتا برلين على مضيفه اوجسبورج 3 /صفر وتعادل ماينز مع شالكه 2 /2 وبنفس النتيجة تعادل شتوتجارت مع اينتراخت فرانكفورت 2 /2.

ورفع لايبزج رصيده إلى 16 نقطة ليصعد إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند قبل مباراة القمة التي تجمع بينهما في وقت لاحق اليوم.

وتقدم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بهدف للايبزج في الدقيقة 26 ثم أضاف النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ضربة جزاء واختتم المدافع الإسباني انجيلينو خوسي تاسيندي التسجيل في الدقيقة 89.

وفي برلين.. اكتسح يونيون برلين ضيفه ارمينيا بيلفيلد بخماسية بيضاء.

ومهد كايتا إيندو للفوز بهدف سجله في الدقيقة الثالثة ثم أضاف روبرت أندريش الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه شيرالدو بيكر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 وسجل ماكس كروز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 52 قبل أن يختتم سيدريك تيوشيرت التسجيل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد ارمينيا بيلفيلد عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

واقتنص هيرتا برلين فوزا غاليا من ملعب مضيفه اوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد دونها ماتيوس كونها من ضربة جزاء في الدقيقة 44 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة 52 وكريستوف بيونتيك في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد اوجسبورج عند عشر نقاط في المركز التاسع.