بايدن يفوز وترامب يشكك.. تفاصيل الإعلان عن رئيس الولايات المتحدة الجديد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، على حساب منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطى جو بايدن، فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، مؤكدة حصوله على بالتالى على 284 صوتا فى المجمع الانتخابى، الذى يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا للولايات المتحدة.


أول تعليق من بايدن بعد فوزه بالانتخابات

وفى أول تغريدة له، كتب بايدن، الفائز بالرئاسة الأمريكية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أيها الأمريكيون، لقد شرفتمونى باختيارى رئيسا لهذا البلد العظيم".

وأضاف بايدن: "سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدكم بأنني سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، وسأحافظ على إيمانكم بى وثقتكم التى أوليتمونى إياها".


ترامب يشكك فى نزاهة الانتخابات

فى المقابل، لم يتقبل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إعلان فوز بايدن بالانتخابات، وقال: "هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم".

وكتب ترامب، تغريدة، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال فيها: "لقد فزت فى هذه الانتخابات بفارق كبير".

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ترامب إن حملته سترفع دعوى فى المحكمة، يوم الإثنين، مضيفا في بيان أن "بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف البيان نقلا عن ترامب: "الانتخابات لم تحسم بعد".

وفى تغريدة أخرى، قال ترامب: "استخدمت جورجيا وميشجان برنامج عد مشكوك بمصداقيته، وهو ما يظهر الفوضى التى سادت الانتخابات".

وتابع ترامب: "تم تلقى عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء، مما يجعل أهليتهم باطلة".

ومضى يقول إن عملية فرز الأصوات كانت مخبأة بواسطة الجرارات فى ولاية بنسلفانيا التى أغلقت الأبواب، والنوافذ كانت مغطاة بالكرتون السميك، بحيث لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد، مضيفا: "حدثت أشياء سيئة فى الداخل.

وفى حين لا يوجد دليل يثبت مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، أخذ الفريق القانونى لحملة ترامب هو الآخر يشكك فى نتائج الانتخابات.



ترامب يغادر البيت الأبيض

وبحسب وكالة "فرانس غادر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى ناديه للجولف فى فرجينيا.

ويعد خروج ترامب اليوم من البيت الأبيض هو الأول منذ يوم الانتخابات، إذ إنه خرج مرتديا ملابس الجولف.

وجاء خروج ترامب من البيت الأبيض، بعد لحظات من الهجوم الذى شنه عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية" مع استمرار فارق تقدم جو بايدن فى جورجيا وبنسلفانيا، وإعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالرئاسة.
وقال ترامب في أحدث تغريدة:" لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".

وفى وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مستشارى ترامب حثوه، بشكل سرى، على الاستعداد للهزيمة فى السباق الرئاسى، أمام منافسه الديمقراطى جو بايدن.

بايدن ينهى 4 سنوات مضطربة تحت حكم ترامب

وعلى الرغم من محاولات ترامب وفريق حملته التشكيك فى نتائج الانتخابات، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، فيما نشرته تحت عنوان: "بايدن يفوز بالرئاسة وينهى 4 سنوات مضطربة تحت حكم ترامب".

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه تم انتخاب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه وعد باستعادة الحياة السياسية الطبيعية، وروح الوحدة الوطنية، لمواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية المستعرة، وجعل دونالد ترامب رئيسًا لولاية واحدة بعد 4 سنوات من الاضطرابات فى البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن فوز بايدن يعد بمثابة رفض ملايين الناخبين المرهقين من سلوك ترامب المثير للانقسام وإدارته الفوضوية، وتم تحقيقه من قبل تحالف غير متوقع من النساء والملونين والناخبين الكبار والصغار وشريحة من الجمهوريين الساخطين، منوهة بأن ترامب هو أول رئيس أمريكى لا يعاد انتخابه منذ أكثر من ربع قرن.


كامالا هاريس أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن النتيجة قدمت لحظة تاريخية بالنسبة لنائبة جو بايدن، السناتور كامالا هاريس، من كاليفورنيا، والتى ستصبح أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس.

ومع انتصاره، حقق جو بايدن، الذى يبلغ من العمر 78 عامًا، طموحه الذى دام عقودًا، فى ثالث محاولة له لتولى الرئاسة الأمريكية، ليصبح أكبر رئيس منتخب سنًا.

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