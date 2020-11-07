أستاذ مناعة: "كورونا" كانت السبب في خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع فيروس كورونا منذ انتشار الفيروس في الولايات المتحدة كانت السبب في خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف "مصباح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت: "الناخب الأمريكي تلقى من ترامب حقائق مكذوبة وأخذ يوعدهم بظهور فاكسين في وقت محدد، ولم يفي بأيا من وعوده".

وتابع "ترامب نفسه وزوجته تعرضا للإصابة للفيروس، وأغلب مسئولي البيت الأبيض وهو ما استغل منافسه، ولم يراعي أي محاذير أو إجراءات احترازية في أيا من مناسباته وتجمعاته، وهو ما جعل الناخب الأمريكي يفقد ثقته في ترامب".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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