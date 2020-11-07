الزمالك يستعبد فكرة العملية الجراحية لنجم الفريق قبل نهائي أبطال أفريقيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استبعد مسؤولو الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فكرة إجراء محمود حمدى الونش، مدافع الأبيض لعملية جراحية في الركبة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إصابة محمود حمدي الونش 

وحدد محمد أسامة طبيب الزمالك حالة واحدة  لعملية منظار الركبةؤ وهي حدوث تورم أو أي شعور بالآلم من جانب محمود حمدي الونش.

واستبعد طبيب الزمالك بشكل مؤقت فكرة إجراء الونش للعملية فى الوقت الحالى بعد نجاح تأهيله ومشاركته فى لقاء الرجاء المغربى ليصبح جاهزاً للتواجد فى التدريبات والمباريات المختلفة دون أي تدخل جراحي.

ومن المنتظر أن ينضم محمود حمدي الونش، إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة استعدادًا لمواجهتي توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.

 

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