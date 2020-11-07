نفوق حصان صعقا ونجاة صاحبه بسبب مياه الأمطار بالإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهد شارع 15 بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، قبل قليل، نفوق حصان ونجاة صاحبه، بعد أن إصطدم في أحد أعمدة الكهرباء.

وناشد الأهالي مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة التدخل وتأمين أعمدة الإنارة، في ظل موجة طقس وأمطار غزيرة تشهدها الإسكندرية مع بداية موسم الشتاء.

وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لموجة أمطار غزيرة هي الأشد هذا العام، أدت إلى غرق عدد من الشوارع والمساعدين وتضرر محلات ومنازل بعض الأهالي.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت وغدا الاحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.


وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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