ليلي علوي تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

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تصدرت الفنانة ليلي علوي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها مع الابله فاهيتا أمس الجمعة.



و كانت تحدثت ليلى علوى،مع السناريست تامر حبيب، خلال مكالمة هاتفية لتعمل فيه مقلب بناءاً على طلب "أبلة فاهيتا" وقالت له أنها عادت من الجونة للقاهرة وتركت "شبشب بصوباع" في غرفتها وطلبت منه هذا الشبشب لأنه براند، فضحك حبيب وتعجب من طلبها، واجبرت فاهيتا أن تغلق الهاتف.



يشار إلي أن برنامج "الابله فاهيتا" يذاع أسبوعيا في كل يوم الجمعة عبر شاشة onE.