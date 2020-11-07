بالأبيض.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور بإنستجرام

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض وسط مجموعة من الظهور.

وعلقت على الصور وكتبت : كلها ليست سوى زهور فى كون مزهر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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