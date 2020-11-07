شاهد غلق لجان إقتراع انتهابات برلمان 2020 بمحافظة الدقهلية (فيديو)

Advertisements

أغلقت مقار اللجان الانتخابية ، أبوابها في التاسعة من مساء اليوم السبت، عقب انتهاء أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للمرحلة الثانية فى محافظة الدقهلية.



وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم، فى العديد من المراكز كطلخا ونبروه وميت غمر، وبلقاس وشربين.



والجدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 مليون و352 ألف و87 ناخب وإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 699مركزا انتخابيا،و عدد اللجان الفرعية 1426لجنة.



وتجري الإنتخابات في عدد 10دوائر انتخابية،تضم جميع مراكز ومدن واحياء المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركز ومدينه وحي.