الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على تويتر ؟

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قال الإعلامي محمد الباز، إنه بعد 4 أيام من الترق والانتظار تم إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعدما حصد 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي أمام نظيره الجمهوري دونالد ترامب.



وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إل أنه يمكن أن نقول أنها كانت جزء من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.



وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.



واستكمل أن جو بايدن استخدم عبارة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.



كان قد صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد الرئيس السيسي على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



