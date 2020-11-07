الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على تويتر ؟
السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:25 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إنه بعد 4 أيام من الترق والانتظار تم إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعدما حصد 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي أمام نظيره الجمهوري دونالد ترامب.
وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إل أنه يمكن أن نقول أنها كانت جزء من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.
وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.
واستكمل أن جو بايدن استخدم عبارة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.
كان قد صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس السيسي على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".
وأشار الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إل أنه يمكن أن نقول أنها كانت جزء من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.
وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.
واستكمل أن جو بايدن استخدم عبارة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.
كان قد صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس السيسي على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".