تامر حسني يطرح أغنية جديدة بعنوان "كرهتني في الحب"

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طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم السبت 7 نوفمبر، أحدث أغاني الفنان تامر حسني، بعنوان "كرهتني في الحب" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المنتظر طرحه خلال الفترة الحالية.



يذكر أن أغنية "كرهتني في الحب" من كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر.



وتقول كلمات الأغنية

حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق

كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق

كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك

كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك

وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك، حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق

قدمتلك السبت وعُمري ماشُفت الحد ولا التنين، هتعب نفسي معاك ليه يعني، ماشوف بقى نفسي وأعيشلي يومبن

آااه ألف سلامه طريقك وردي وقتك عدى وقتك فات خدت كتير من عُمري ووقتي يلا كفايه بقى وألوهات

كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك

وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك"



على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.



أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.



الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

