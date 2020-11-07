تامر حسني يطرح أغنية جديدة بعنوان "كرهتني في الحب"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم السبت 7 نوفمبر، أحدث أغاني الفنان تامر حسني، بعنوان "كرهتني في الحب" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المنتظر طرحه خلال الفترة الحالية.

يذكر أن أغنية "كرهتني في الحب" من كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر.

وتقول كلمات الأغنية
حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق
كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق
كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك
كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك
وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك، حبيبي الغالي بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق
قدمتلك السبت وعُمري ماشُفت الحد ولا التنين، هتعب نفسي معاك ليه يعني، ماشوف بقى نفسي وأعيشلي يومبن
آااه ألف سلامه طريقك وردي وقتك عدى وقتك فات خدت كتير من عُمري ووقتي يلا كفايه بقى وألوهات
كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته وشوفت معاك أيام صعبه الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك
وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك"

على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.

أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر حسني تام رحسني المطرب تامر حسني

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية "مبطلناش احساس" من ألبوم "خليك فولاذي" لتامر حسني

جمهور تامر حسني يطالبه بطرح الألبوم.. ونجاح مبكر لـ"خليك فولاذي"

بعد طرحها بيوم.. مابطلناش إحساس لتامر حسني تقترب من الـ ٢ مليون مشاهدة

تامر حسني يحلق في سماء"الترند".. و"مبطلناش إحساس" تحقق 7 مليون مشاهدة

"مبطلناش إحساس" لتامر حسني الأكثر استماعًا على تطبيق "ديزر"

في أقل من أسبوع...11 مليون مشاهدة لأغنية "مبطلناش إحساس" ل تامر حسني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

05:56 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه