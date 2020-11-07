لهذا السبب عبير صبري غاب عن حفل زفاف هنادي مهني وأحمد خالد صالح

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة عبير صبري، سبب عدم حضورها حفل زفاف الفنانة هنادي مهني وأحمد خالد صالح، الذي إقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت صبري، صورة لها بجانب هنادي مهني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة "مبروك نودي العروسة القمر مبروك هنادى مهنا وأحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا يا حبايبي ، كان نفسي احضر الفرح بس لسة راجعة من الجونة".



يشار إلي أن أحتفلت الفنانة هنادي مهني وأحمد خالد صالح، بحفل زفافهما بأخدي الفنادق الكبرى بالقاهره.

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