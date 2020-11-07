في أول تصريح لها.. طفلة "ما وراء الطبيعة": الناس بتخاف مني لية ؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عبرت الطفلة ريم عبد القادر صاحبة دور شيراز في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، عن سعادتها بنجاح المسلسل وردود الفعل الإيجابية عن دورها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مش عايزة الناس تخاف مني بسبب الدور"، مؤكدة أنها لن تغير اسمها لشيراز.


وتابعت:"أتمني استمراري في التمثيل وأتمني أن أكون ممثلة كبيرة ومختلفة عن أي ممثلة أخري".

يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" سيتم ترجمته إلى 32 لغة مختلفة، ودبلجته إلى 9 لغات، وسيبدأ عرضه في شهر نوفمبر المقبل على المنصة العالمية، ويعرض خلال المسلسل مراحل سنية مختلفة للدكتور رفعت إسماعيل بطل العمل.

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