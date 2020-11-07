جريزمان يفك عقدة التسجيل مع برشلونة هذا الموسم

كسر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان صيامه عن التسجيل، بعد فترة سيئة عاشها مع فريق برشلونة مؤخراً.

اللاعب تمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق الكاتالوني في مباراته مع ضيفه ريال بيتيس، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وهذا هو الهدف الأول للاعب في هذا الموسم، حيث تعرض لضغوطات كبيرة، وإنتقادات من جمهور البرسا، ووسائل الإعلام.

من الجدير بالذكر أن أنطوان جريزمان أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول من نفس المواجهة.