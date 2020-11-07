عاجل.. أول تعليق من الرئيس السيسي بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس السيسي على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات بما في صالح الشعبين حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

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