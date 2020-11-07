"من جديد".. تركيا تقوم ببدء التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر الأسود
السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:18 م
Advertisements
وقالت تركيا في
الشهر الماضي إنها اكتشفت 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الذي
يبعد نحو 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي. في أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم
هذا العام.
وقال دونميز على
تويتر إن سفينة التنقيب الفاتح تعمل الآن في البئر الثانية توركالي-1، وأضاف أن
التنقيب سيستمر 75 يوما.
وتعتزم أنقرة
إرسال سفينة ثانية، باسم القانوني، للمشاركة في التنقيب بالبحر الأسود.
وتتوقع أنقرة أن يبدأ ضخ الغاز من حقل سكاريا في 2023، وذكر مصدر مطلع أن من المتوقع ضخ 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بدايةً 2025.