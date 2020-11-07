التضامن الاجتماعي تشارك بـ٥ أفلام تسجيلية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بـ ٥ أفلام تسجيلية قصيرة ضمن فعاليات "مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نوفمبر ۲۰۲۰".

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المهرجان بهدف توثيق التنمية المجتمعية سنيمائيا، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد عن ٥٠ فيلما.

وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الإجتماعي من خلال الفن والسينما.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن" الذي يتناول عددا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وقرض مستورة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع الغارمين ومنظمات المجتمع المدني.

كما تشارك الوزارة أيضا بفیلم "دیارنا الفيوم" وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهم الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فصلا عن مشاركتهما في معرض ديارنا للأسر المنتجة.

كما تتضمن المشاركة في المهرجان أيضا فیلم "حياة جديدة"، والذي يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالاضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذي يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم في دور الرعايا.

كما تشارك الوزارة بفیلم "فرصة تانية" وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.

أخبار تهمك

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

منذ أقل من ساعتين

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ 18 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 39 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه