محافظة القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعرضت منذ قليل بعض مناطق القاهرة، لامطار خفيفة وقد تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع اي تجمعات للمياه.


وقد وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع للتاكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف الامطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

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