عاجل.. ردود أفعال العالم على إعلان بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال جونسون في تصريحات نقلتها فضائية "اكسترا نيوز": "أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولوية المشتركة".



من جانبها وجهت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل التهنئة لبايدن بعد إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات، كما وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة أيضًا ورئيس الوزراء الإسباني.



وكان وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن بيير جيمس، التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي ذات السياق وجه كل من وزيرا الخارجية والمالية في ألمانيا التهنئة لبايدن حسبما جاء خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



يذكر أن الآلاف من الأمريكيين في عدة ميادين بمختلف الولايات الأمريكية للاحتفال بفوز بايدن عقب إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالانتخابات.



وكان أعرب بايدن عن سعادته بفوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة في أول تعليق له بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال "بايدن" في حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "حان الوقت كي تتحد أمريكيا وتشفى من جروحها".

وأضاف "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسيا لهذا البلد العظيم، ينتظرنا عمل شاق لكن أعد بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين من انتخبوني أو لم ينتخبوني من الجمهوريين والديمقراطيين".



وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.



وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا

