مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر مسئولو الأهلى، على عقد جلسة مع الأنجولى جيرالدو كوستا، لاعب الفريق، ووكيل أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وتتجه النية داخل القلعة الحمراء، لفسخ عقد اللاعب حال رفض انتقاله إلى بعض الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة، مع تسوية قيمة عقده مع الفريق، وحصوله على جزء من قيمة عقده المتبقية.

 

ويتعرض جيرالدو لانتقادات قوية بسبب عدم تأقله على الأجواء داخل الفريق رغم الفرص الكثيرة التى يحصل عليها، كما هناك ضعف واضح فى أرقام اللاعب خلال مشاركاته.

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