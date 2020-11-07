مصرع 3 وإصابة 20 آخرين في حوادث سير بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حوادث سير متفرقة فى محافظة المنيا خلال ٢٤ ساعة، البداية بتلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب، بينهم مصرع شخص في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة بطريق مدخل تونا الجبل بمركز ملوي، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري ابو شناف بمركز المنيا، وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة. وإصابة شخص في انقلاب تروسيكل بطريق السرارية بمركز سمالوط.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.



وعلى جانب اخر تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من تامين الطرق، بانقلاب السيارة رقم 5718 ي ب ر ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي " القديم " أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص. نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.



تسبب الحادث في وفاه محمد سيد عبد الهادي، 21 سنه، عامل ومقيم محافظة أسيوط، وإصابة 12 آخرين وهم عبد المحسن فرج عبد المحسن، 27 سنه، وياسر بركات عبد العاطي، 37 سنه، وحمادة علي عبد العاطي، 27 سنه، وعبد الهادي رفعت عبد القادر، 37 سنه، ومحمد علي عبد العال، 40 سنه، وشقيقة احمد، 24 سنه، ومحمود عبد الهادي احمد، 32 سنه، وطارق جلال شوقي، 23 سنه، ومحمود علي كامل، 31 سنه، وعاطف احمد حامد، 19 سنه، ومحمد مصطفي حامد، 20 سنه، ومجهول الاسم والعنوان " غيبوبة تامة "، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.



تم نقل المتوفي والمصابين إلي مستشفي المنيا العام ووضعت جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة



