مصرع 3 وإصابة 20 آخرين في حوادث سير بالمنيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حوادث سير متفرقة فى محافظة المنيا خلال ٢٤ ساعة، البداية بتلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب، بينهم مصرع شخص في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة بطريق مدخل تونا الجبل بمركز ملوي، وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري ابو شناف بمركز المنيا، وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة. وإصابة شخص في انقلاب تروسيكل بطريق السرارية بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من تامين الطرق، بانقلاب السيارة رقم 5718 ي ب ر ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي " القديم " أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص. نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تسبب الحادث في وفاه محمد سيد عبد الهادي، 21 سنه، عامل ومقيم محافظة أسيوط، وإصابة 12 آخرين وهم عبد المحسن فرج عبد المحسن، 27 سنه، وياسر بركات عبد العاطي، 37 سنه، وحمادة علي عبد العاطي، 27 سنه، وعبد الهادي رفعت عبد القادر، 37 سنه، ومحمد علي عبد العال، 40 سنه، وشقيقة احمد، 24 سنه، ومحمود عبد الهادي احمد، 32 سنه، وطارق جلال شوقي، 23 سنه، ومحمود علي كامل، 31 سنه، وعاطف احمد حامد، 19 سنه، ومحمد مصطفي حامد، 20 سنه، ومجهول الاسم والعنوان " غيبوبة تامة "، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المتوفي والمصابين إلي مستشفي المنيا العام ووضعت جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ 18 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ 39 دقيقة

عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

منذ أقل من ساعتين

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه