الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في للتعاقد مع سيرينو خلال الفترة المقبلة، ولم الشمل بين الثنائي من جديد.





وكشف مصدر أن سيرينو وقع على عقود رغبة انضمامه إلى القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، واللاعب ينتظر إنهاء كافة التفاصيل المالية والتعاقدية مع نادي صن داونز.





وشهدت الفترة الأخيرة اختلاف بين إدارة الأهلي ونظيره صن داونز، على المقابل المادي لضم سيرينو، ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء تقريب وجهات النظر من أجل ضم النجم الأوروجوياني بشكل رسمي.





وتواصل سيرينو مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد له أنه يريد اللعب تحت قيادته داخل جدران القلعة الحمراء، ويتبقى فقط حسم الصفقة مع نادي صن داونز.





وقدمت إدارة الأهلي عرضًا إلى سيرينو يشترط فيه الحصول فى الموسم الأول على 800 ألف دولار، وفى الموسم الثانى على 900 ألف دولار، وفى الموسم الثالث على مليون دولار.



