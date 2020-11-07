عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيواجه المحاكمة حال إثارة شغب بعد فوز بايدن (فيديو)

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أعرب مهدي عفيفي، المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي، عن سعادته بفوز جو بايدن، المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"على قناة "صدى البلد": "المؤسسات الأمريكية ستنفذ المتبع، كي تتم عملية الانتقال السلمي للسلطة"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستواجه أي دعوات عنف.



وأضاف "بايدن تلقى التهاني بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى أن بايدن حصل على 290 صوتا من إجمالي أصوات المجمع الانتخابي.



وحول إمكانية وقوع أحداث عنف قال "لن تحدث أي مشكلات، وأي محاولة لإثارة الشغب ستؤدي بترامب إلى المحاكمة»، مضيفا تصريحات ترامب عقب إعلان فوز بايدن لا تؤخذ على محمل الجد".



وتوقع "من يتحدث حول علاقة بايدن بجماعة الإخوان الإرهابية لا يعرف شئ، وأول من تحدث عن الفوضى الخلاقة كونداليزا رايز"، مؤكدا أن مصر هي التي تفرض علاقتها مع الولايات المتحدة وليس العكس.



وأردف المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي: "مصر دولة كبيرة، وتستطيع التعامل مع السياسات الأمريكية".



وحول ما يثار بشأن وجود مستشار إثيوبي ضمن حملة جو بايدن، واحتمالية تأثيره على مفاوضات سد إثيوبيا قال عضو الحزب الديمقراطي"هناك سياسات عليا في الدولة، ولا يمكن لفرد أن يفرض رأيه على مؤسسة، بايدن رئيس موظف، وهناك علاقات ثابتة بين الولايات المتحدة ومصر والسعودية".

