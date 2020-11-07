غموض مستقبل ميسي مع برشلونة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأشار برنامج كواترو الإسباني إلى أن ميسي حاول الرحيل مجانًا عن البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن طريق فسخ عقده لكنه أُجبر على الاستمرار حتى يونيو المقبل.

وألمح البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي كان الأقرب لضم البرغوث الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الماضي وما زال النادي الإنجليزي يتمسك بحلم التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأكد البرنامج الإسباني أن ميسي يعلم تمامًا بخطة مانشستر سيتي الذي ينوي منحه عقدًا ضخمًا في الميركاتو الشتوي المقبل وانتظار التعاقد معه مجانًا عقب نهاية الموسم.

وأوضح البرنامج الإسباني أن موقف ميسي من البقاء أو الرحيل عن برشلونة لا يزال غير واضح حتى الآن لى الرغم من استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي الكتالوني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مفتاح بقاء ميسي في برشلونة هو التأكد من امتلاك برشلونة لمشروع رياضي ناجح في السنوات المقبلة.

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