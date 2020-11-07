المدير الفني للقنطرة غرب .. نحتاج نقطة تعادل لتحقيق الصعود

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قال هاني السوداني المدير الفني لفريق القنطرة غرب أنهم خاضوا مباراة الرباط تحت شعار دعم موقفهم في المباراة الأخيرة امام فارسكور ، و الفوز على الفريق البورسعيدي جعل فرصة الصعود بالنسبة لهم قوية ، حيث يحتاجون نقطة واحدة من لقاء فارسكور ، فالتعادل كفيل كي يتمكنوا من الصعود .



واضاف " السوداني " في تصريحات خاصة ل " الفجر " ان في حالة التعادل واللجوء للمواجهات المباشرة بين القنطرة وفارسكور سيشير ذلك لصعود الأخير ، ولو تم الاحتكام لفارق الاهداف يصعد خلالها القنطرة نظرا لان فارسكور تلقى ٧ اهداف .



واشار" السوادني " أنهم تحدثوا مع مسؤلي المنطقة واكدوا ان التعادل يصعد من خلاله القنطرة ، لكن فارسكور لا بديل له عن الفوز .



هذا ومن المنتظر أن يقام اللقاء الختامي من دورة ترقي القسم الرابع المؤهلة للصعود للقسم الثالث والتي يشارك فيها فرق الرباط و الأنوار و فارسكور و القنطرة ، وقد صعد الرباط رسميا أمس الجمعة .