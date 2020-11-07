تعطل لجنة انتخابية بسبب انقطاع الكهرباء بالقليوبية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تعطلت لجنة انتخابية بقرية نامول التابعة لمدينة قها، بمحافظة القليوبية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مقر اللجنة، مما أدى إلى انتظار الناخبين أمام محيط اللجنة لحين توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى من قبل الأجهزة المحلية لاستكمال إجراءات التصويت داخل صناديق الاقتراع لنجاح العملية الإنتخابية.

فيما تعمل الأجهزة المحلية بمدينة قها على توصيل التيار الكهربائي للسيطرة على الظلام بمحيط لجنة الانتخابات وانصراف الناخبين.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

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