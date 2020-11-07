"رغم توقف القتال بين طرفي النزاع".. تركيا ترفض إخراج قواتها العسكرية من ليبيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
Advertisements

تواصل تركيا رفض وقف التدخل العسكري في ليبيا، رغم توقف القتال بين طرفي النزاع منذ أشهر، وعودة الجانبين إلى الحوار، وسط تفاؤل محلي ودولي وأممي.

 

 

 

ووفق قناة 218 الليبية نقلت وكالة الأنباء التركية، عن مصادر أمنية تركية، أن الجيش التركي "سيواصل الانتشار في ليبيا طالما أرادت حكومة الوفاق ذلك"، في مؤشر صريح على رفض الخروج من ليبيا.

 

 

 

ويتعارض الإصرار التركي على البقاء في ليبيا، مع اتفاق تاريخي توصلت إليه لجنتا 5+5 العسكريتان في جنيف، لوقف إطلاق نار دائم في البلاد، وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

 

أخبار تهمك

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه