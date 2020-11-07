"رغم توقف القتال بين طرفي النزاع".. تركيا ترفض إخراج قواتها العسكرية من ليبيا

تواصل تركيا رفض وقف التدخل العسكري في ليبيا، رغم توقف القتال بين طرفي النزاع منذ أشهر، وعودة الجانبين إلى الحوار، وسط تفاؤل محلي ودولي وأممي.

ووفق قناة 218 الليبية نقلت وكالة الأنباء التركية، عن مصادر أمنية تركية، أن الجيش التركي "سيواصل الانتشار في ليبيا طالما أرادت حكومة الوفاق ذلك"، في مؤشر صريح على رفض الخروج من ليبيا.

ويتعارض الإصرار التركي على البقاء في ليبيا، مع اتفاق تاريخي توصلت إليه لجنتا 5+5 العسكريتان في جنيف، لوقف إطلاق نار دائم في البلاد، وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.